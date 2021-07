Preços dos combustíveis exerceram a maior pressão sobre o orçamento de famílias de todas as classes de renda em março - Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 13:08

O preço da gasolina não dá trégua no bolso dos motoristas. Em junho, o valor subiu 1,41% nos postos de combustíveis do país. Em média, o litro foi vendido a R$ 5,91. No mês anterior, o preço médio foi de R$ 5,83. O Rio de Janeiro foi a capital que apresentou a maior alta, com o combustível a R$ 6,34. As informações constam em levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 29 de junho com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 25 mil estabelecimentos credenciados.

Depois do Rio, a capital do Acre (R$ 6,331) foi a cidade que apresentou maior preço médio no mês de junho. Já Manaus (R$ 5,301) e Curitiba (R$ 5,381) registraram os menores valores.



Os dados ainda mostram que os estados comas maiores altas foram Pernambuco (3,83%) e Maranhão (3,81%). Nenhum Estado registrou queda no preço do combustível.

Nos primeiros seis meses deste ano, o preço da gasolina subiu 25,48% no Brasil. Em dezembro de 2020, o valor médio era de R$ 4,714.



Aumento

De acordo com o último Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o preço médio da gasolina nos postos brasileiros avançou 25% quando comparados os valores registrados em junho de 2021 e dezembro do ano passado. Nesse primeiro semestre, o etanol apresentou aumento de 36,3%.

“Após o fechamento de junho, a gasolina foi comercializada nos postos a R$ 5,87 o litro, valor 1,28% acima do registrado no mês anterior. Já o etanol foi encontrado a R$ 5,03, que representa alta de 4,35%”, pontua Douglas Pina, representante de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

Tanto a gasolina quanto o etanol apresentaram aumento de preços em todas as regiões, na comparação com o fechamento de maio. O aumento mais significativo para ambos os combustíveis foi registrado no Nordeste, de 2,11% para a gasolina, e 5,54% para o etanol – que nos postos nordestinos foi encontrado pelo maior preço médio do país, a R$ 5,16. A gasolina mais cara foi comercializada no Sudeste e no Centro-Oeste, a R$ 5,96.

Os postos no Centro-Oeste registraram o etanol mais barato, a R$ 4,65. Já a gasolina com o menor preço médio por litro esteve no Sul, a R$ 5,68. Os menores aumentos foram encontrados no Sudeste, no caso do etanol, que teve alta de 2,14%, e no Norte, onde a gasolina avançou 0,43%.