IR: confira o quanto você vai pagar caso nova tabela for aprovada - Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 19:42 | Atualizado 25/06/2021 20:15

Brasília - A mudança na tabela do Imposto de Renda vai fazer com que os brasileiros paguem menos impostos. De acordo com a proposta enviada nesta sexta-feira (25) ao Congresso pelo Governo Federal, o limite de isenção para pessoa física passará de R$ 1.903,98 para R$ 2.500.

Ainda de acordo com a proposta, as faixas de renda seguintes terão o valor do imposto pago reduzidos. Confira:

Atualização da tabela do Imposto de Renda Agência Brasil



Veja como ficará por faixa de renda



Renda: R$ 1,5 mil

Quanta paga: R$ 0

Quanto pagará: R$ 0



Renda: R$ 2 mil

Quanta paga: R$ 7,20

Quanto pagará: R$ 0,00

Redução no imposto: 100%



Renda: R$ 2,5 mil

Quanta paga: R$ 44,70

Quanto pagará: R$ 0,00

Redução no imposto: 100%



Renda: R$ 3 mil

Quanta paga: R$ 95,20

Quanto pagará: 37,50

Redução no imposto: 60,6%



Renda: R$ 3,5 mil

Quanto paga: 170,20

Quanto pagará: 97,50

Redução no imposto: 42,7%



Renda: R$ 4 mil

Quanta paga: 263,87

Quanta pagará: R$ 172,50

Redução no imposto: 34,6%

A correção implicará a redução de impostos para 30 milhões de brasileiros que hoje entregam a declaração de IR, e isenção para mais 5,6 milhões, totalizando 16,3 milhões de isentos.



A redução do imposto faz parte da segunda fase da reforma tributária e era uma proposta de campanha feita por Jair Bolsonaro. Na ocasião, ele chegou a prometer ampliar esse limite para R$ 5 mil, o que acabou não se concretizando.

O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o texto do projeto de lei da segunda etapa da reforma tributária, que faz alterações na legislação do Imposto de Renda. A mensagem confirmando o envio do PL foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula na tarde desta sexta-feira, 25.



Pela manhã, uma cerimônia marcou a entrega formal da proposta ao Congresso, mas até por volta das 17h, a Câmara ainda aguardava a apresentação formal do texto, conforme noticiou o Broadcast, e o documento não tinha sido protocolado no sistema da Casa.



O projeto prevê a ampliação do limite de isenção de pessoas físicas de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil, reduz a tributação sobre empresas e taxa lucros e dividendos.