Manifestantes atacaram uma agência do Banco Santander e uma concessionária de carros da Hyundai - Reprodução/Instagram

Manifestantes atacaram uma agência do Banco Santander e uma concessionária de carros da HyundaiReprodução/Instagram

Por IG - Último Segundo

Publicado 04/07/2021 09:43 | Atualizado 04/07/2021 09:44

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), criticou o vandalismo durante manifestação contra o seu governo na noite deste sábado, 3, em São Paulo, publicando imagens de destruição de ponto de ônibus e agência bancária e de policiais feridos ou acuados pelos manifestantes. Segundo Bolsonaro, "nunca foi por saúde e democracia, sempre foi pelo poder".



"Nenhum genocídio será apontado. Nenhuma escalada autoritária ou "ato antidemocrático" será citado. Nenhuma ameaça à democracia será alertada. Nenhuma busca e apreensão será feita. Nenhum sigilo será quebrado. Lembrem-se: nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder!", escreveu Bolsonaro em seu Twitter, em publicação seguida por um compilado de quatro fotos.

- Nenhum genocídio será apontado. Nenhuma escalada autoritária ou "ato antidemocrático" será citado. Nenhuma ameaça à democracia será alertada. Nenhuma busca e apreensão será feita. Nenhum sigilo será quebrado. Lembrem-se: nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder! pic.twitter.com/woglZCbL3J — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 4, 2021

Publicidade

Após ato pacífico com milhares de pessoas reunidas na Avenida Paulista, marcado pela defesa do impeachment do presidente e da rapidez na vacinação, um grupo pequeno de manifestantes atirou pedras e entulhos, ateou fogo e depredou agências bancárias e pontos de ônibus, e Bolsonaro se aproveitou da situação para dizer que todos os que se manifestaram contra o seu governo e as suspeitas de corrupção na compra de vacinas não defendiam a saúde e a democracia, e sim queriam o poder.

Denominada " 3J Fora Bolsonaro ", a manifestação neste sábado, 3, foi, mais uma vez, nacional. Em mais de 300 cidades, diversos grupos contrários ao governo se reuniram em ato antecipado devido a série de denúncias de corrupção na compra de vacinas contra Covid-19. Todas as capitais tiveram manifestações contra Bolsonaro e pelo impeachment, inclusive Brasília. Foi o primeiro grande ato após ser protocolado o chamado superpedido de impeachment na quarta-feira, com líderes da esquerda, centro e direita, em coalização contra o presidente jamais vista até aqui no governo.