Ministério da Saúde diz que vacinas da Janssen congeladas são segurasArthur Castro/Secom

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 08:41

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) liberou o uso de todas as 40,1 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da Janssen que chegaram congeladas na capital. O lote foi transportado em condicionamento impróprio de temperatura, que estava abaixo do necessário, que é de 2°C. Após um parecer do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), as vacinas foram aprovadas para aplicação.

As vacinas da Janssen, que necessitam de apenas uma dose para a imunização, desembarcou no Aeroporto de Brasília na manhã deste sábado, 3. De acordo com pasta, o imunizante havia sido entregue congelado e, por isso, naquele momento, estava "indisponível para uso". A temperatura imprópria foi verificada no momento da conferência na Rede de Frio Central, que armazena e distribui vacinas na capital.

No início da noite deste sábado, o INCQS recomendou o uso dos imunizantes. A partir dos estudos de estabilidade apresentados pelo laboratório produtor, e de acordo com as informações que foram prestadas pelos técnicos da Rede de Frio Central sobre a ocorrência, o INCQS considerou que a vacina não perdeu a estabilidade e liberou o uso.



Após o resultado da análise, o Comitê Gestor Operacional da Vacinação contra a Covid-19 decidiu que a aplicação ocorrerá da maneira que estava programada inicialmente: 20 mil vacinas para finalização do grupo de trabalhadores da educação da Rede Pública até o Ensino Médio, 16 mil para população privada de liberdade, 1,5 mil para a população de rua e 1,4 mil para os catadores de recicláveis.