DER-RJ começa obra de revitalização asfáltica na RJ-123 | Petrópolis | O Dia

Intervenção na RJ-123 será no trecho que liga Secretário a Pedro do Rio, em Petrópolis - Divulgação

Intervenção na RJ-123 será no trecho que liga Secretário a Pedro do Rio, em PetrópolisDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 15:45

Petrópolis - A Secretaria de Estado das Cidades (Secid), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), iniciou, no dia 1º de julho, a revitalização asfáltica da RJ-123. A intervenção será no trecho que liga Secretário a Pedro do Rio, em Petrópolis, região Serrana fluminense. A obra vai garantir melhoria na mobilidade viária da cidade. O investimento é de mais de R$ 2,3 milhões.

Serão realizados serviços de pavimentação, além da revitalização da sinalização horizontal e vertical no trecho de 8,5 quilômetros de extensão da rodovia.

Publicidade

O Secretário de Estado das Cidades, Uruan de Andrade, ressalta o quanto o Governo do Estado tem demandado sua atenção para o interior, sempre atento ao desenvolvimento do Rio de Janeiro como um todo: "Em um cenário de luta contra os efeitos colaterais da pandemia, esta obra vai além da melhoria da infraestrutura que se espera, porque é a garantia de geração de emprego e desenvolvimento regional. Para nós, é uma grande satisfação fazer parte deste momento histórico para o Rio de Janeiro e poder anunciar obras que vão atender aos anseios da população".



A primeira etapa vai consistir na fase de mobilização de equipamentos, mão de obra e implantação do canteiro de obras.



"A obra será importante para o crescimento econômico da região, por facilitar o escoamento da produção agropecuária e hortifrutigranjeira da região e, também, pela atividade turística", declarou o presidente do DER-RJ, Herbert Marques.



Para o subsecretário de Sustentabilidade Urbana, Bernardo Rossi, as melhorias na estrada são de extrema importância para o cotidiano dos moradores que utilizam diariamente a via, além de incentivar o turismo na região: "Fico satisfeito por ter essa demanda tão relevante sendo executada por nosso governador, Cláudio Castro, o secretário, Uruan Andrade, e o empenho de toda a equipe do DER".