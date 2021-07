Veículo oficial da Seap é flagrado entrando em motel em Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução TV Globo

Por Anderson Justino

Publicado 05/07/2021 09:44 | Atualizado 05/07/2021 11:52

Rio - A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que vai exonerar o diretor Anderson Teixeira, do Instituto Penal Edgar Costa, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele foi denunciado após o carro oficial ter sido flagrado entrando em um motel da cidade. O órgão vai investigar se o veículo era usado por ele ou por outro servidor.

Em entrevista à TV Globo, Anderson negou a acusação. O DIA entrou em contato com a Seap, que classificou como 'inadmissível' que um carro oficial seja usado para tal prática. Além da exoneração do cargo, ele irá responder em processo administrativo.

"A Seap ressalta que repudia qualquer irregularidade cometida por seus servidores e esclarece que iniciará uma investigação rigorosa para apurar os fatos".

O denunciante, que estava em um motocicleta e perseguiu o veículo com uma câmera no capacete, garante que o carro é usado todas as quartas-feiras, por volta das 12h, para entrar no motel, na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói, onde permanece por horas. O homem que faz o flagrante afirma que o condutor é o diretor Anderson Teixeira.

A distância entre Instituto Penal Edgar Costa e o motel é de aproximadamente cinco quilômetros. Segundo o denunciante, as entradas no motel eram em horários de trabalho do diretor.

Em sua defesa, Teixeira diz que o mesmo carro é usado por outros servidores e negou saber que o veículo tem sido usado para transporte até um motel. Ele reiterou que nunca usou um carro oficial para fins particulares.

O secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro, disse que o caso também será encaminhado à Corregedoria.

“As consequências serão a exoneração e o encaminhamento do caso à Corregedoria”, disse Montenegro, em entrevista à TV Globo.