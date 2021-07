Vídeo educativo "14 BIS" é uma produção da arte-educadora Valéria Cardoso - Divulgação

Publicado 06/07/2021 16:48

Petrópolis - Será lançado nesta sexta-feira (9), o vídeo educativo “14 BIS”, uma produção da arte-educadora Valéria Cardoso em parceria com a produtora This is Hard e o estúdio Amon Som. Voltado ao público infanto-juvenil, o curta metragem promove uma visita ao museu Casa de Santos Dumont apresentando inventos e curiosidades da vida de um dos mais ilustres e brilhantes moradores de Petrópolis.

O projeto foi selecionado no edital de fomento à cultura do Instituto Municipal de Cultura (IMC). O vídeo educativo reúne cultura, música e computação gráfica para mostrar Santos Dumont e “A Encantada” de forma inovadora. A visita será guiada por Valéria Cardoso, que promete encantar os visitantes com as descobertas e a vida do inventor. Na trilha sonora do curta está a música 14 Bis, de autoria de Valéria Cardoso, uma homenagem ao “Pai da Aviação”.

Nos últimos seis anos, Valéria Cardoso vem pesquisando sobre o ilustre inventor, desde que a arte-educadora se apresentou pela primeira vez na Casa de Santos Dumont. Em 2015, ela lançou a semente deste projeto ao participar de uma proposta educativa no referido museu, ao lado do pianista Eduardo Fernandes. Na ocasião, Valéria apresentou algumas de suas músicas, inclusive a que comporá o vídeo em questão, ‘14 Bis’, com grande sucesso entre a garotada.

“A ilustre personalidade de Alberto Santos Dumont marcou a história do nosso Brasil. E a cidade de Petrópolis é a referência a esse grande inventor, já que abriga a sua casa. ‘A Encantada’, portanto, é um dos mais valiosos patrimônios culturais desta cidade, e atrai diariamente turistas de diversas partes do país e do mundo”, lembrou Valéria.

A autora do projeto acrescenta que o Patrono da Aviação é, sem sombra de dúvida, um dos maiores exemplos de patriotismo, empenho, determinação e trabalho para a sociedade de que se tem notícia. “Por isso queremos que nossos jovens possam conhecer Santos Dumont e admirá-lo!”, completou.

Valéria é professora de música e artes e há 15 anos dedica-se à Educação Infantil, desenvolvendo-se na didática e no compromisso com a educação em sua prática diária. O vídeo tem duração de aproximadamente sete minutos. A produção audiovisual e computação gráfica contam com a direção de Felipe Laureano, já a produção musical é assinada por André Amon.

O curta é indicado ao público com idade entre quatro e 11 anos e será exibido no Canal do Conselho Municipal de Cultura (Youtube), além de ter sua distribuição em escolas da cidade em uma parceria do Instituto Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Educação.