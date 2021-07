Brisa de Souza é paratiense da Ilha das Cobras e mãe do Bento - Marcelo Oggioni

Por Persante Baldoni

Publicado 04/07/2021 20:21

Brisa de Souza é paratiense da Ilha das Cobras e mãe do Bento. Criadora & produtora em multilinguagens, fotógrafa autoral desde 2013, produtora cultural desde 2015; na área de literatura atua com mediação de mesas literárias e clubes de leitura, autora de fanzines digitais de poesia autoral disponíveis para download gratuito, participou e organizou o fanzine coletivo Vi_Vendo Paraty (distribuído de forma independente e gratuitamente na FLIP2018), da Coletânea Fuzuê (2020) e escreveu a coluna “Chão de Estrelas” sobre audiovisual brasileiro no site Pelas Margens.

Atualmente, trabalha em seu próximo livro. Eventualmente publica suas escrevivências no instagram @brisadesouza_