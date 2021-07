pesquisadora de segurança é convidada para compor projeto de UPP Social - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 03/07/2021 19:48 | Atualizado 03/07/2021 21:09

Faz 1 ano e meio que a comunidade do Frade vem diminuindo os índices de criminalidade e a UPP Social foi uma das responsáveis por trazer a transformação a favor de uma cidade mais integrada.

A UPP Social é um novo modelo de policiamento que traz a proximidade associada as ações sociais, segundo a pesquisadora Paratyense Thalia Oliveira a iniciativa tem ajudado a combater a criminalidade, devolvendo à comunidade do Frade a devida paz e tranquilidade.

O Deputado Estadual Giovani Ratinho trouxe a UPP pra Angra, levando em nome do governador na época Witzel, 120 policias para aumentar a segurança da comunidade.

A UPP Frade possui um projeto social chamado: Fonte do Saber. O projeto foi iniciativa do Capitão Guimarães, a esposa do Capitão e Madrinha do projeto, Solange Guimarães e amigos da iniciativa privada. Vale ressaltar que a iniciativa teve total apoio do Tenente Coronel Fófano, comandante do 33° BPM.

Capitão Guimarães afirma que a intenção é de levar o projeto para todo o Estado do Rio de Janeiro.

O projeto “Fonte do Saber” oferece para a comunidade os cursos de reforço escolar, EJA, pré vestibular, jiu-jitsu, judô e ballet clássico.

Os cursos do projeto social Fonte do Saber, são ministrados por professores voluntários, são eles o Professor Vinícius que ministra aula de judô, o professor Fred que dá aula de jiu-jitsu, a professora Michele do reforço escolar, a professora Pâmela também do reforço escolar, professora Luciana do reforço escolar e a professora Thalía, o ballet clássico.

A Professora de Ballet, e pesquisadora de segurança pública que defende o modelo de Polícia de Proximidade, Thalía Oliveira, mora em Paraty e sai de casa para dar aulas voluntariamente no projeto.

Thalía, participou do projeto social Educar pela Dança da Cia Dança e Arte Paraty dos seus 8 anos até os 18 anos, depois fez um curso de capacitação e aperfeiçoamento técnico de Ballet Clássico (técnica russa Vaganova) pelo Sindicato dos Profissionais da Dança do RJ (SPDRJ), e já chegou a cursar o 1° período da Faculdade de Dança da UFRJ, hoje, atualmente cursando o 8° período do curso de Direito da UFRJ.

A professora Thalía, ressalta que: "O ballet clássico proporciona ao aluno uma boa postura o controle e conhecimento do corpo, além da socialização e de exercita a autoestima, desenvolve a coordenação motora e o equilíbrio, melhora a flexibilidade, a resistência muscular e o condicionamento físico, trabalha a memória, o raciocínio rápido. A dança possibilita as crianças a desenvolverem as suas potencialidades."

O Projeto Social Fonte do Saber está com inscrições abertas e nesta semana de adaptação já chegou a receber mais de 50 crianças.