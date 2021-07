Pronunciamento do Prefeito Luciano Vidal - Divulgação

Pronunciamento do Prefeito Luciano VidalDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 02/07/2021 21:24

Boa noite! Quero aqui trazer uma mensagem de tranquilidade a todos os paratienses, diante de novos boatos e fake news que estão circulando nas redes sociais. Todas as doses de vacina anti-Covid aplicadas no município sempre estiveram dentro do prazo de validade. A checagem do prazo de validade é procedimento básico da equipe da Vigilância Epidemiológica assim que as doses enviadas pelo governo do Estado chegam ao município e é reforçada pela equipe de vacinação antes da imunização. Nesse momento tão crucial de combate à pandemia, temos que tomar todo cuidado para não disseminar esta notícia falsa que tem o objetivo de tirar a credibilidade nas vacinas. Por favor, nos ajude a combater as fake news.