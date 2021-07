A notícia é o Programa Saúde na Escola - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 30/06/2021 22:09

O Programa Saúde na Escola - PSE foi reformulado este ano e conta com a participação da Secretaria de Saúde, Assistência Social, Secretaria de Educação, Defesa Civil, Coordenadoria da Mulher e da Juventude, Secretaria de Esporte e Lazer e ONGs.

O PSE realiza diversas atividades nas escolas municipais. Com temas variados, a equipe percorre as unidades escolares abordando prevenção às drogas, saúde ambiental, saúde bucal, cidadania, alimentação saudável, prevenção à DSTs, entre outras.

As atividades do PSE seguem um cronograma. O objetivo do programa é fortalecer a integração social entre saúde e escola em benefício dos estudantes. Os encontros acontecem presencialmente seguindo as normas de segurança sanitária e também de forma remota.