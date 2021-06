Circuito Itinerante para ajudar sua empresa a melhorar resultados - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 29/06/2021 20:15

Através da iniciativa Rio de Mãos Dadas pelo interior a cidade de Paraty. A Fecomércio está reunindo várias empresas no Rio de Mãos Dadas pelo Interior. Um circuito itinerante, oferecido pelos sindicatos do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Rio de Janeiro para ajudar a encontrar soluções para o seu negócio, fortalecer as empresas fluminenses e reacender o interesse pelas nossas cidades.

