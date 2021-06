A prefeitura está concluindo a licitação do novo posto de saúde do bairro para logo em breve iniciar as obras - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 28/06/2021 21:07 | Atualizado 28/06/2021 21:07

O prefeito Luciano Vidal esteve hoje na Praia Grande, onde pôde acompanhar os preparativos para a retirada da pedra ao lado da igreja católica, um projeto que já está todo licenciado afirma o prefeito. No local será aberta uma nova área de lazer e um espaço para ações comunitárias. Vidal também esteve na Barra Grande, onde a prefeitura está fazendo uma manutenção geral no bairro, assim como a recuperação da estrada da Colônia. Na mesma empreitada a prefeitura está melhorando também a iluminação e ainda reunir com a comunidade para verificar o que será feito do trecho final do valão está em estudo se ele será aterrado ou será dada a continuidade à instalação de manilhas. O prefeito Vidal ainda visitou a escola Cilencina Rubem de Oliveira Mello, onde estão fazendo pequenos reparos e uma reforma mais ampla já está programada. E uma última notícia importante, a prefeitura está concluindo a licitação do novo posto de saúde do bairro para logo em breve iniciar as obras.

