Por Persante Baldoni

Publicado 28/06/2021 19:49 | Atualizado 28/06/2021 19:52

A Prefeitura Municipal de Paraty através de sua Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, nesta data 28/06/2021, efetivou o convênio de cooperação com o DETRO, a fim de iniciar o esvaziamento do Depósito Municipal

O DETRO, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, é vinculada à Secretaria de Estado de Transportes (Setrans), e tem como objetivo a concessão, a permissão, autorização, planejamento, coordenação, fiscalização, inspeção, vistoria e administração dos serviços intermunicipais de transportes de passageiros por ônibus e serviço complementar em seus diferentes regimes.

Hoje aconteceu uma reunião entre o Dr. Marcello Russo, Secretário de Segurança e Ordem Municipal com o Presidente do DETRO Dr. Sérgio Figueiró que aprovou a parceria.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública já deu início a elaboração de Operações Conjuntas com o Detro para aumentar o combate ao transporte coletivo ilegal na região. “Grande Objetivos requerem grandes parcerias” afirmou Russo.

“Devemos profunda Gratidão ao nosso Prefeito Luciano Vidal e ao nosso Procurador-Geral Dr. MARCELO ALEXANDRE pelo reconhecido Empenho nas análises Jurídicas e Políticas dessa Missão.” Finalizou Dr. Marcello Russo