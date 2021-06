José Maria Ferreira de Castro - Divulgação

Persante Baldoni

26/06/2021

Emigrante, homem do jornalismo, mas sobretudo ficcionista, é hoje em dia, ainda, um dos autores com maior obra traduzida em todo o mundo, podendo-se incluir a sua obra na categoria de literatura universal moderna, precursora do neorrealismo, de escrita caracteristicamente identificada com a intervenção social e ideológica.

Morou em Sintra, uma vila portuguesa no distrito de Lisboa (Portugal), foi redator do jornal "O Século", do jornal “A Batalha”, diretor do jornal "O Diabo" e colaborador das revistas "O domingo ilustrado" (1925-1927), "Renovação" (1925-1926) e "Ilustração" (iniciada em 1926). Existe uma biblioteca e uma escola secundária com o seu nome em Oliveira de Azeméis e uma escola secundária e um museu em Sintra.

Em 1930 publica A Selva, a obra que o tornaria um escritor de dimensão internacional, inclusive candidato a Prêmio Nobel. O livro recebe críticas positivas no The New York Times e abre-lhe caminho em Hollywood e possibilita-lhe o ingresso no Pen Clube francês. Recentemente foi realizado uma adaptação ao cinema, um filme luso-hispano-brasileiro em 2002, com gêneros de aventura e drama romântico-biográfico.



A SELVA

