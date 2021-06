Mostra "Olhares sobre o Patrimônio Fluminense" - Divulgação

Mostra "Olhares sobre o Patrimônio Fluminense" Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 25/06/2021 22:29

A Mostra “Olhares sobre o Patrimônio Fluminense” integra a programação da 11ª Semana Fluminense do Patrimônio 2021 e tem como proposta, por meio da fotografia e da poesia, despertar o olhar e ampliar o interesse sobre o patrimônio cultural fluminense consagrado e revelar o que, embora sem proteção legal, seja assim reconhecido pela população. Com isso, espera-se estimular atitudes mais responsáveis para com esse patrimônio, tanto por parte dos órgãos públicos quanto por parte da população em geral.

Saiba mais em @patrimoniofluminense e participe!