encontro fala sobre segurança Pública em Paraty - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 24/06/2021 20:30

Hoje na Prefeitura o Prefeito Luciano Vidal recebeu em seu gabinete o tenente-coronel José Ramos, do comando da Polícia Militar no Rio de Janeiro, o comandante do 33° Batalhão da Polícia Militar, Márcio Fófano, o delegado da Polícia Federal Clayton Lúcio, e representantes da Polícia Ambiental e Polícia Rodoviária do Estado para tratar da instalação de novos equipamentos de segurança pública no nosso município, conforme tratativas com o governador Claudio Castro e o Secretário Estadual de Segurança da Polícia Militar CMT Figueredo, sobre estratégia de segurança do estado em cidades que fazem divisas com outros estados como Paraty.

Ficou definido que Paraty vai receber uma companhia da Polícia Rodoviária Estadual, com nove homens, para atuar na fiscalização da Paraty-Cunha. Também ficou definida a instalação de uma nova companhia independente da PM e de um destacamento da Polícia Ambiental na Praça da Paz, na antiga sede da Secretaria de Assistência Social.

Também foi acordado que a Polícia Federal vai participar deste reforço estratégico de segurança no nosso município e terá uma subsede local, que vai começar a operar em uma sala própria na rodoviária.