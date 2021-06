Veja os números da Covid em Paraty - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 24/06/2021 19:22

A Vigilância Epidemiológica de Paraty publica o boletim com o cenário da pandemia de Covid-19 no município. Desde o início da pandemia, são 3.622 casos da doença confirmados em Paraty (com 3.446 pessoas recuperadas) e 4.795 casos suspeitos.