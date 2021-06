Boas notícias para a habitação e o urbanismo em Paraty. - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 21/06/2021 17:11

O último compromisso do prefeito Luciano Vidal e sua comitiva foi uma reunião nesta segunda-feira com o secretário Nacional de Habitação, Alfredo Dias e com a diretora nacional de Habitação Sra Tereza. Na ocasião foram tratadas parcerias por projetos de habitação popular em Paraty. O governo tem o programa Casa Verde e Amarela, em que o morador entra com 20% de entrada para o financiamento. Se o município ceder áreas ou fizer alguma outra contrapartida, como abertura de ruas ou drenagem e asfalto, o valor das entradas e das parcelas é reduzido. Temos quatro áreas disponíveis em Paraty e vamos discutir de que forma podemos evoluir a fim de zerar o déficit habitacional na nossa cidade, com o menor custo possível para os moradores.

Também foi discutido investimentos para a remoção de famílias de áreas de risco em Paraty. Existe um projeto do governo que prevê o apoio a municípios que tenham moradores em áreas de risco e que apresentam plano de construção de moradias, remoção de moradores e revitalização das áreas. Só falta a prefeitura fazer o mapeamento dos locais com maior necessidade desse tipo de investimento.

