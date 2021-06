Jardim Sensorial na Praça da Matriz - Ricardo Gaspar

Por Persante Baldoni

Publicado 21/06/2021 09:49

Reinaldo Azevedo é Funcionário da prefeitura responsável pela jardinagem das praças e locais públicos, um apaixonado pelas plantas e pelo trabalho pela alegria que fala do serviço.

Reinaldo está produzindo o Jardim Sensorial na Praça da Matriz, que faz parte do Projeto Cidade Criativa da Gastronomia, Título reconhecido pela UNESCO, o Jardim Sensorial traz as plantas que são tem utilidades diversas, são temperos, plantas medicinais e as plantas comestíveis. E essas comestíveis nós temos uma atenção maior, as “pancs” (plantas alimentícias não convencionais) que no trajeto que a gente faz no dia a dia, de casa para o trabalho, a gente passa por elas nas calçadas, nas ruas e jardins e não percebe, por exemplo a taioba é um planta um pouco maior e muito visível, aqui a gente tem outra, o Jambo, esse é outro que passa desapercebido e é uma planta muito utilizada no Pará e já está distribuída pelo Brasil, ela é utilizada em pratos com Tucupi, e o Jambu também é uma planta muito importante tem vários estudos sobre ela que por exemplo a florzinha dela adormece a boca, e no estados Unidos fizeram pesquisas e hoje utilizam como uma pasta anestésica muito utilizada por dentistas como anestesia.

Em relação ao Título de Cidade Criativa da Gastronomia, é uma exigência da UNESCO que aconteçam projetos que perdurem e o projeto sensorial é um dos que vão perdurar.

“Eu fico encantado em fazer isso e fico muito satisfeito porque nós temos um apoio do prefeito muito grande, e está dando essa oportunidade da gente fazer isso, está dando importância e agradeço muito a prefeito Vidal que tem interesse por isso e nos deu a oportunidade de levar isso para outras praças, aqui na praça da Matriz é só um modelo para a gente implantar o projeto em outras praças da cidade e para as comunidade também.

A manutenção é muito importante e tem que ser feita de forma manual, como destaca Reinaldo, é preciso muito cuidado para não arrancar uma das plantas importantes da praça, “em qualquer lugar que eu passo eu quero trocar as plantas inúteis pelas úteis, mas sendo que todas as plantas são úteis, tanto o capim” enfatiza Reinaldo com muito carinho.

Quando a praça estiver pronta acontecerá um mutirão com as pessoas da cidade para que sejam plantadas espécies diferentes e para trazer o Paratyense para praça. Para aprender e curtir um passeio interessante.

“É interessante falar também que as plantas que estão aqui, em sua maioria, são trazidos de terrenos baldios ou da rua mesmo, que muitas das vezes a gente passa e nem percebe, é um trabalho de formiguinha, bem artesanal mesmo, e trazendo para a praça plantas que com o passar do tempo e com o advento das farmácias com remédios para tudo, essas plantas foram ficando esquecidas, então este trabalho é de colher o nosso passado em relação ao consumo de plantas”, afirma Reinaldo.