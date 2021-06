Ações da nossa Secretaria Municipal de Obras - Divulgação

Ações da nossa Secretaria Municipal de ObrasDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 21/06/2021 13:00

Ações da nossa Secretaria Municipal de Obras na última semana, com o intuito de ampliar a atuação e o atendimento a todos os bairros do nosso município. Atendendo às necessidades dos cidadãos e turistas que visitam nossa cidade e renovando o compromisso do prefeito com a melhoria dos serviços públicos.