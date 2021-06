Bagunça no Campo da Gringa vai acabar - Persante Baldoni

Bagunça no Campo da Gringa vai acabarPersante Baldoni

Publicado 22/06/2021 08:43

O superintendente Thimóteo foi comunicado por vários moradores dos arredores do Parque da Gringa no Parque Mambucaba sobre elementos fazendo grande baderna com motos, em sua maioria sem placa, ou seja, motos que não estão regularizadas, podendo ser motos roubadas ou até mesmo que servem para praticar crimes e fugas. Estes indivíduos além de serem perigosos a princípio, colocam a vida de quem passa em risco de morte, principalmente se pensarmos nas crianças que ali vivem, estão realmente atormentando os moradores daquele lugar.