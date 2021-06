Conheça os participantes e onde comprar - Persante Baldoni

O mapa do gosto é uma ação social, cultural, econômica e turística, que incentiva o intercâmbio comercial entre agricultores familiares, pescadores (com prévia adesão dos mesmos) e o trade turístico para o fortalecimento da venda com qualidade e preço justo dos produtos locais. através desse programa, será possível acessar os dados dos produtores e descrição dos insumos para viabilizar compra e venda.

É importante ressaltar que todos os produtos disponíveis no mapa do gosto respeitam os seus períodos de sazonalidade.

Conheça os participantes e onde comprar:

São Roque - Produtor: Valdevino dos Remédios - 24 99926-2428

produtos: aipim, batata doce, banana da terra limão, cajá-manga, abacate, café em grão, café em pó, cupuaçu e cana

São Roque: Produtora: Divan Rodrigues - Sítio boa esperança - 24 99999-0616

Produto: palmito pupunha

São Roque - Produtores: Camila, Victor e Maria Flor - sítio das flores - 24 99999-0616

produtos: banana prata, banana ouro, banana são tomé, banana marmelo, banana da terra, aipim, palmito pupunha, manjericão, coentro selvagem, hortelã

Barra Grande - produtora: Angeli Tempero - Sítio vista alegre - 24 99949-7941

Produtos: coloral (500g), tempero especial (500g), tempero caipira (500g), tempero caiçara (500g), tempero feijão perfeito (500g), sal grosso temperado (500g), pesto (500g), farofa vegana (500g), alho descascado (500g)

Barra Grande - produtores: Jovânia e Edemilson - Sítio Morro Redondo - 24 99941-1846

produtos: banana prata, inhame, palmito pupunha, aipim

Barra Grande – Catibau – produtores: Tânia e Orlando - Sítio bom sucesso - 24 99954-4003

produtos: farinha de mandioca

Barra Grande – Serraria – Produtor: Adalberto lapa Sítio Boa Vista - 24 99814-4608

Produtos: chuchu, limão, aipim, banana prata, coentro, inhame, batata doce

Barra Grande – serraria – Produtor: Norival Moreira - 24 98141-1360

produtos: banana prata, inhame, abacate

Graúna – produtor: Paulo Vantuir - Sítio Casa da Telha - 24 99937-5649

produtos: banana prata, chuchu, inhame, aipim, batata doce

Graúna – produtor: Elias Alves - Sítio Boa Vista - 24 998141-1360

produtos: banana da terra, inhame

Penha – Produtores: Gabrielle Raquena e Zigor Berrio - Sítio Terra Antiga - 24 98829-5495

produtos: banana prata, banana ouro, limão cravo, polpa de Jussara cúrcuma, ovos caipira, taioba, panc´s, mudas de arvores e medicinais

Penha – Produtor – Casé - Sítio Terra Ypê - 24 99967-9636

produto: banana passa

Penha – Produtora: Teka - 24 98811-4304

produtos: maracujá, jiló, quiabo, beringela, couve, banana prata, banana d’água, cheiro verde, alface laranja mexirica, aipim, ovos caipiras, frango caipira (abatido e vivo).

São Gonçalo – produtor - israel colmeia Sítio da burra - 24 99963-7666

produtos: aipim, banana prata, inhame, limão, palmito, jambo, mexirica, cupuaçu, açafrão, coloral

São Gonçalo – produtora: Marília pimenta - Sítio Humaitá - 24 99929-3176

produtos: alface, couve, cheiro verde, coentro, limão.

Quilombo do Campinho – Produtores: Grupo Agroecológico do Quilombo do Campinho da Independência - 24 99861-1380 - Produtos: couve, cheiro verde, alface, cebeolinha, rucula, manjericão, almeirão, açafrão, milho, taioba, jiló, banana, goiaba, jambo, juçara, cupuaçu, cacau, aipim, cará, inhame, chuchu, palmito pupunha, farinha de mandioca, goiabada, bananada, doce de limão em caldas

Pedras Azuis – Produtor: Murílio Lisboa - Chácara Pedra Azul - 24 99279-6057

produtos: couve, espinafre, aipim, cheiro verde, salsinha, cebolinha, escarola, ora pro nobis, banana nanica, manjericão, coentro, rúcula

Pedras Azuis – Produtor: José Aldair Rodrigues - Chácara do mel - 24 99959-4619

Produtos: mel e própolis de abelhas nativas sem ferrão, mel e própolis de apis melífera, colônias de abelhas nativas

Forquilha – Produtor: Juarez de Lima - Sítio Papagaio - 24 99953-3092 / 99975-5857

produtos: couve, cheiro verde, aipim, limão, laranja (safra), mexirica (safra), jabuticaba (safra)

Chapéu do Sol – Produtores: Aline e Alexandre - Sítio Andrade - 24 99269-7329

produtos: couve, cheiro verde, coentro, aipim, inhame, feijão, banana prata

Chapéu do Sol – Produtora: Claudinete Bispo - Sítio chapéu do sol - 24 99295-2504

produto: palmito pupunha

Chapéu do Sol – Produtores: Marinete e Miro - Sítio das Palmeiras - 24 99918-7905

produtos: aipim, inhame, limão

chapéu do sol

produtora: Izaira Paes - Sítio Andrade - 24 99269-7329

produtos: banana prata, cheiro verde, couve, inhame, limão

chapéu do sol

Produtora: Cida Cajuru - Sítio João de Barro - 24 99909-6303

produto: palmito pupunha

chapéu do sol

Produtora: Marilda - Sítio Olho d’água - 24 99953-6564

produtos: banana prata, aipim, palmito

chapéu do sol

Produtor: Moisés - Sítio Olho d’água - 24 99986-3665

produtos: banana prata, aipim, couve, cheiro verde, batata doce, palmito

Patrimônio: produtor: Fábio Isaias - Sítio Carmelo - 11 95216-1522

produtos: alface hidropônico

Patrimônio – Produtora: kathy Marques - Sítio Celavi - 24 99926-3529

produtos: frutas secas, limão, cravo, cheiro verde, banana prata

Sertão do Taquari – Produtor: César Marcos - Rancho Capiau - 24 98141-1360

Produtos: aipim, banana prata, inhame, limão, palmito pupunha, mexirica, jaca, laranja lima, goiaba, cupuaçu, açafrão

Rio Pequeno – Produtor: Bráz Alonso - Sítio do Bráz - 24 98141-1360

produtos: aipim, banana prata, banana da terra, abacate

Rio Pequeno – Produtor: Seu Zequinha - Sítio Vale das Pedras - 24 99953-3744

Produto: farinha de mandioca

Coriscão – Produtores - Rosilene e Beto Brás - Sítio Bela Vista - 24 99924-4255

produtos: banana prata, banana da terra, banana nanica, banana tres quinas, limão cravo, fruta pão, araruta, coentro, manjericão, couve, cana, aipim, inhame, batata doce, laranja chuna, laranja serra dágua pocã, feijão, pepino, abóbora, quiabo, jiló

Ponte Branca – produtor: Helder Aureliano - 24 99975-4064

produtos: pães (520g), foccacia (400g), pão de hamburguer (90g), pão de couvert(60g)

Divisa de Ubatuba: produtora: Suely de Lima - Sítio Bela Vista - das titias - 24 99993-3082

produtos: couve, alface, rúcula, mostarda, melado

Divisa de Ubatuba – Produtores: Ana e Michel - Cogumelos Paraty - 24 99854-3380

produtos: shimeji branco, shimeji amarelo, Hirata Ke salmão, Hirata Ke branco, houbitake, shimofuri paris, porto belo, shitake

Coqueiro – Produtor: Eraldo Alves do mel - Sítio Borboleta - 24 99909-8136

produtos: mel, pólen, própolis, geleia real, aipim, inhame, açafrão, chuchu, palmito pupunha, alface, couve, abóbora, rúcula, cheiro verde, cacau, polpa de jussara, polpa de cupuaçu

Independência – Produtora: Janis Oliveira - Doces da Morena Paraty - 24 99935-1082