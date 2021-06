Cirandeiros de Paraty - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 22/06/2021 09:47 | Atualizado 22/06/2021 12:41

Uma das tradições mais antigas de Paraty é a ciranda, mas em tempos de pandemia é impossível a manifestação cultural. Com o problema da pandemia e do afastamento social levou os jovens cirandeiros, herdeiros de tal cultura, a se desdobrarem para garantir a manutenção dos ritmos e das poesia que embalam os eventos sagrados e profanos do território paratyense. Marcello Alcantara, 39, e Fernando Alcantara, 24, respondem por dois terços do conjunto que garantiu a trilha sonora da procissão de descida do mastro da Festa do Divino Espírito Santo, em 6 de junho. Vestidos de vermelho, os dois escoltavam o contramestre Gerson Vieira, 46, e o ajudaram a conduzir o cortejo de cerca de 80 pessoas por mais de uma hora pelas ruas da cidade.