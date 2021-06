Thalía é caiçara natural de Paraty de família de pescadores artesanais - Divulgação

Por Persante Baldoni

Thalía Oliveira foi homenageada na ALERJ e foi recebida no Palácio Guanabara. Thalía é caiçara natural de Paraty de família de pescadores artesanais, foi a primeira pessoa da família a conseguir cursar o ensino superior. Thalia foi criada pelos avós e pela mãe em Paraty e trabalha desde os seus 17 anos como professora de ballet e fotógrafa.

Hoje é estudante de Direito da UFRJ e pesquisadora de segurança pública e ações sociais à cidadania, desde 2018 vêm desenvolvendo pesquisas e artigos científicos voltados à Segurança Pública do Rio de Janeiro, seu estudos estão voltados à Segurança Pública nas favelas e o modelo de policiamento comunitário como prevenção do crime.

Este ano foi recebida no gabinete do Secretário da Polícia Militar, Coronel Figueredo, onde apresentou seus projetos voltados à Segurança Pública.

Nesta semana a pesquisadora foi recebida no Palácio Guanabara no Gabinete de Segurança Institucional do Governo do estado Rio de Janeiro pelo secretário Marcelo Bertolucci e sua equipe.

No dia 23 de junho a paratyense foi homenageada com uma Moção de Aplausos e Congratulações da ALERJ concedida pelo Deputado Estadual Giovani Ratinho que compõe a Comissão de Segurança Pública da ALERJ, Moção concedida pelos relevantes trabalhos que vem desenvolvendo na segurança pública e por ser uma jovem mulher destaque na Costa Verde.

A pesquisadora possui um projeto piloto chamado patrulha costeira que visa fortalecer a segurança nas zonas costeiras da Península da Juatinga.