Vidal participou do Fórum Regional de Esporte e LazerDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 24/06/2021 19:33 | Atualizado 24/06/2021 19:33

A região da Costa Verde recebeu nesta quinta-feira (24/6) o Fórum Regional de Esporte, Lazer e Juventude, evento organizado pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, com o objetivo de aproximar os municípios e debater publicamente a política de esporte na região. Estiveram presentes, além do secretário da pasta, Leandro Alves, o prefeito de Paraty, Luciano Vidal, o vice-prefeito de Angra dos Reis, Cristiano Alvernaz, o subsecretário de Turismo do Estado do Rio, Marcelo Monfort, e autoridades das demais cidades. O evento aconteceu em Mangaratiba, no Portobello Resort & Safari.

- A Costa Verde é uma região de muito potencial para a realização de uma infinidade de eventos esportivos. Queremos aproveitar esse momento pré retomada para fazer essa rodada de discussão com os gestores, ouvir suas necessidades e identificar, juntos, oportunidades nas quais a gente possa investir. Vamos mapear os equipamentos que já existem para estudarmos a implementação de parcerias para projetos sociais envolvendo toda a comunidade. Nosso intuito é inserir o esporte enquanto instrumento de melhoria de qualidade de vida da população, da pessoa com deficiência, passando pela juventude até os idosos. Tornar o esporte um veículo de transformação social - disse o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Leandro Alves.

Durante o evento, Luciano Vidal destacou o pioneirismo da Secretaria de Esporte em proporcionar esse debate diretamente nas regiões e a importância em promover políticas de esporte.

- Eu nunca vi um fórum de esporte na nossa região como esse que está acontecendo aqui. O esporte por si só já existe, mas precisa melhorar, capacitar, profissionalizar e chamar a atenção da entidades, da iniciativa privada, dos parlamentares para que possamos incentivar e melhorar a prática do esporte no dia a dia para o desenvolvimento e promoção da saúde da nossa população em geral - disse o prefeito de Paraty, Luciano Vidal.

Rogério Pimenta, subsecretário de Planejamento e Gestão da Secretaria de Esporte, foi quem apresentou as propostas da pasta para o desenvolvimento do esporte e da juventude na região.

- Nesse cenário de pandemia, a gente aproveitou para alinhar as estratégias que serão implementadas tão logo esse cenário seja revertido. Algumas preocupações são fundamentais no que diz respeito ao bem-estar das pessoas, não só apenas com relação à promoção da saúde. Esporte e atividade física são ferramentas essenciais na busca da promoção da saúde, mas também na busca pela prevenção de doenças e principalmente nesse momento, um equilíbrio na saúde emocional e mental, que tem sido muito afetada em função do isolamento, do distanciamento, vários aspectos que estão sendo impostos nesse cenário de pandemia. Assim, desenhamos seis vetores principais de atuação, que dizem respeito aos projetos sociais de esporte, que permitem a jovens terem a oportunidade de ter contato com o esporte, que pode ser uma ferramenta de educação; a inclusão de pessoas com deficiência é uma preocupação para também debatermos com os gestores municipais onde estão ocorrendo as atividades esportivas para esse seguimento; a terceira idade, que é sempre uma preocupação muito grande; os aspectos da Juventude, que tem um seguimento específico da nossa secretaria que trata exclusivamente dessa pauta; Também temos outro seguimento importante, dos projetos esportivos incentivados, que é uma ferramenta em que as empresas podem ter parte dos seu impostos direcionada depara patrocinar projetos que sejam aprovados pela Secretaria de Estado de Esporte - disse Pimenta.