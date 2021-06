Um grande dia para o Esporte e Lazer de Paraty - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 24/06/2021 20:11

Hoje foi um grande dia para o nosso esporte regional. O prefeito Luciano Vidal participou do Fórum Regional Esporte, Lazer e Juventude, onde foi discutido investimentos e projetos prioritários para esses segmentos, em uma iniciativa muito importante do secretário estadual de Esportes e Lazer, Leandro Alves, e do governador Cláudio Castro.

Foi uma oportunidade também de reafirmar a parceria de Paraty com o deputado estadual Anderson Moraes (PSL), que tem sido um grande apoiador do trabalho da nossa secretária Heloísa Bertino e que, junto com o senador Flávio Bolsonaro, conseguiu uma verba de R$ 1,4 milhão para o complexo esportivo da Mangueira. Os recursos do governo federal, inclusive, já estão na conta da prefeitura afirmou o prefeito. Agora é necessário relicitar a obra, já que a empresa responsável faliu.

Além da secretária Heloísa Bertino, que tem feito um excelente trabalho pela recuperação e fortalecimento dos esportes em Paraty, estiveram com a gente no Fórum o vereador Lucas Cordeiro e a coordenadora de Juventude, Natália.