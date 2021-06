Flávio de Araújo é filho de pescadores da Praia do Sono, em Paraty - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 25/06/2021 22:22

Flávio de Araújo é filho de pescadores da Praia do Sono, em Paraty. Publicou pelo Selo Off Flip seu livro de estreia Zangareio, participando como autor convidado de feiras e festas literárias no Brasil e exterior como o Circuito Nacional Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras 2019.

Publicou o volume Poesias em edição especial da Oficina Paratiense de Gravura e tem inéditos Vermelho guelra (poesia) e O insustentável equilíbrio das perdas (romance). Finalista do Prêmio Ignácio de Loyola Brandão, 2019 (Araraquara) e do Prêmio Nacional Cataratas de Contos e Poesias 2018, participando de várias coletâneas, revistas e sites, entre elas OITO POETAS BRASILEIROS CONTEMPORÂNEOS – EUTOMIA / Revista de Literatura e Linguística da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – 2018, Asymptote,e Washington Square Review (tradução de Rachel Morgenstern-Clarren), Jornal de Poesia, Germina, Revista Mnoa – Hawaii e Fleurs des lettres (República Popular da China).

Atualmente, com Iandara, sua companheira, mantém o canal “Leio Para Ti” no Youtube, lendo textos sobre Paraty e outros temas. Você também pode acompanhar seu trabalho em @flaviodearaujopty!