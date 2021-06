Cocaína e maconha apreendidos no Condado - Divulgação

Cocaína e maconha apreendidos no CondadoDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 25/06/2021 22:13

Guarnição V CPA - XXXIII BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR em patrulhamento avistou o suspeito realizando tráfico ilícito de drogas no bairro, no momento o traficante tentou fugir mas a equipe logrou êxito em capturar o elemento na rua São José no Bairro Condado, encontraram com o traficante uma mochila preta com 23 pinos de cocaína de 30 Reais, 9 pinos de cocaína de 50 Reais, 131 pinos de cocaína de 10 Reais, 96 Tabletes pequenos de erva seca aparentando ser maconha de 05 Reais, 75 Tabletes pequenos de erva seca aparentando ser maconha de 10 Reais, 34 Tabletes pequenos de erva seca aparentando ser maconha de 05 reais.

Depois da captura o traficante e o material apreendido foram conduzidos à 167dp para medidas cabíveis. após apreciação da autoridade policial q1 permaneceu preso na lei 11.343 de 2006 do código penal.