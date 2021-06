O encontro contou com a presença de mais de 80 gestores de cultura de municípios fluminenses - Divulgação

O encontro contou com a presença de mais de 80 gestores de cultura de municípios fluminensesDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 25/06/2021 21:43 | Atualizado 25/06/2021 21:46

Na última semana o secretário de Cultura José Sérgio Barros participou do Encontro de Gestores de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC-RJ), o evento aconteceu no Centro Cultural João Nogueira – Imperator, no Méier, e contou com a presença de mais de 80 gestores de cultura de municípios fluminenses, além da participação especial da secretária de Estado de Cultura, Danielle Barros.

Na ocasião, os gestores puderam conhecer melhor como funciona o sistema estadual de fomento e a aplicação de recursos oriundos do Fundo Estadual de Cultura (FEC), habilitado pela atual gestão. A SECEC pretende fomentar este ano projetos culturais, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que somam mais de R$ 90 milhões. Além disso, nove editais, dois dos quais já lançados, vão destinar cerca de R$ 30 milhões para a atividade em 2021.