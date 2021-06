Estão abertas as inscrições para o PROJETO SOCIOEDUCATIVO - BOMBEIRO APRENDIZ MIRIM - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 26/06/2021 09:48

Estão abertas as inscrições para o PROJETO SOCIOEDUCATIVO - BOMBEIRO APRENDIZ MIRIM, é uma oportunidade para a juventude da cidade.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, vale lembrar o cuidado para preencher corretamente os dados e esperar o contato com os selecionados que será feito por sorteio. Via WhatsApp e SMS. E pode Inscrever-se clicando aqui https://forms.gle/r4pMjXJc6E7fsion8

O projeto é um dos melhores projetos educacionais do Brasil.

No caso de ser selecionado deve comparecer junto com o responsável, comprovante de endereço e identificação.

Serão 27 vagas para o projeto e todos os moradores da região podem concorrer.

Os cursos serão presenciais e também pela plataforma EAD - Ensino a Distância

PROJETO SÓCIO-EDUCATIVO - BOMBEIRO APRENDIZ MIRIM

Hierarquia e Disciplina

Manuseio de Extintores e Hidrantes

Prevenção de Acidentes com Fogo

Prevenção de Acidentes com Eletricidade

Prevenção de Acidentes em Altura

Prevenção de Acidentes com Gás

Prevenção de Acidentes Domésticos

Prevenção de Acidentes com Animais Peçonhentos

Prevenção de Acidentes de Trânsito

Primeiro Socorros

Noções de Nós e Amarrações

Segurança no Lar, Escola e Cotidiano.

Orientação correta para agir em situações de emergência

Desenvolvimento social

Combate e Prevenção ao Bullying, Violência e Drogas.

Orientação sobre o uso correto das Redes Sociais

Orientação sobre o Cuidado com Animais Domésticos