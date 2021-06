O prefeito Vidal visita Miguel Pereira e faz importantes reuniões - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 26/06/2021 18:47

O Prefeito Vidal esteve em Miguel Pereira acompanhando a inauguração da sala da Coordenadoria da Mulher e do projeto Polícia Presente, com o prefeito André Português.

Aconteceu outro encontro importante que foi com o deputado federal Vinicius Farah, que colocou R$ 3 milhões em emendas para Paraty, e com a deputada Rosângela, outra parceira de Paraty, e com o senador Romário, que inclusive estará em Paraty na próxima semana.

“Meu muito obrigado especialmente ao nosso grande governador Cláudio Castro, nosso parceiro fundamental em Paraty e que esteve aqui presente na entrega desses equipamentos públicos em Miguel Pereira.” Finalizou Vidal.