Por Persante Baldoni

Publicado 26/06/2021 19:02 | Atualizado 26/06/2021 19:02

A Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria de Educação, torna público o concurso edital 01/2021, para o cargo de Agente de Apoio à Educação Especial. São ofertadas 30 vagas, sendo 2 destinadas à pessoas com deficiência. O período de inscrições será do dia 05 de julho a 05 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM.

Principais funções são o apoio nas atividades do professor regente, ofertar espaços adequados aos alunos com necessidades especiais e atender a alunos de turmas regulares ou matriculados em salas de recurso da rede pública municipal de ensino de Paraty.

A jornada de trabalho será de 40h semanais, com vencimento base de R$1322,86. Para participar do concurso é necessário que o candidato possua Ensino Médio completo, acrescido de Curso Específico na Área de Educação Especial.

Confira o edital na íntegra:

http://www.ibam-concursos.org.br/documento.asp?cod=87