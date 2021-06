Fiscalização Na Praça da Paz - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 28/06/2021 20:10

Hoje na Praça da Paz, nos quiosques que estavam em funcionamento foram feitas notificações para regularizações, cumprimento no Decreto 058/2021 onde fica vetado qualquer tipo de aglomeração e com horário de encerramento para o comércio. Na mesma visita foi vistoriado a regularização do Alvará Municipal