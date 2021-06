PROGRAMA LER E ESCREVER - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 29/06/2021 19:20

O evento aconteceu no Cinema da Praça e foi transmitido na página oficial da prefeitura. O Ler e Escrever surge para articular as ações sobre alfabetização entre os ententes Federados o Programa Federal "Tempo de Aprender" e também programas estaduais e ações de parceiros relacionadas ao tema. Um dos objetivos é trabalhar a alfabetização na idade certa e a prática de letramento, a Secretária destacou a importância do enfrentamento ao analfabetismo e a educação de qualidade como garantia de direitos.

O lançamento contou com a presença de gestores, com a participação da Pedagoga da SME Eliane Lino e da Coordenadora Pedagógica Aline Serafim, que serão os pontos focais do programa Tempo de Aprender em Paraty. Entre as ações do Programa Federal está o aprimoramento na formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores educacionais.