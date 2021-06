Traficante preso na Ilha das Cobras - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 29/06/2021 08:22

Guarnição da 5º CPA - 33º BPM - 2º CIA em posse de informações de que elemento estaria traficando drogas em determinada rua na Ilha das Cobras prontamente foi até o local onde efetuaram revista e prisão do suspeito. Com ele foram encontradas 67 pedras de crack em sua calça, o suspeito foi algemado para segurança da equipe e ao ser questionado acabou confessando que fazia parte do tráfico de drogas do local e em sua casa alugada estaria o restante da droga. A guarnição foi até a casa do traficante e apreendeu mais 34 sacolas com cocaína, 65 pedaços de maconha e R$ 32,00 em espécie.

O material e o traficante foram conduzidos à 167 dp para a apresentação há autoridade policial.