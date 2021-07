Reunião importante na prefeitura tratou do futuro do turismo na cidade - Divulgação

Reunião importante na prefeitura tratou do futuro do turismo na cidadeDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 30/06/2021 20:31

Aconteceu na prefeitura uma reunião com toda a equipe técnica e com os representantes do Convention Bureau para apresentar os novos protocolos que serão adotados para a realização de eventos em nossa cidade.

Esses protocolos vão constar do novo decreto com ações de prevenção ao coronavírus e vão estabelecer que o responsável por cada evento vai assinar termo de compromisso se responsabilizando pelo cumprimento das medidas sanitárias.

Foi tratado também os projetos para o fortalecimento do turismo na cidade, quando o prefeito Vidal fez um balanço da visita à Brasília e da proposta que foi apresentada ao Ministério do Turismo para priorizar recursos para o Centro de Convenções e para a sinalização turística.

Aos representantes do Convention foi explicado que a prioridade do governo federal tem sido disponibilizar recursos para os empreendedores na área de turismo e que ficou tratada a vinda de uma equipe técnica para explicar ao nosso trade turístico como obter esses financiamentos que chegam a R$ 5 bilhões. O prefeito Luciano Vidal deixou claro que, para ter acesso a esses recursos, é fundamental que todos os empreendedores turísticos tenham o Cadastur.

O prefeito conversou com os representantes do Convention sobre medidas adotadas para ampliar a segurança no município, como o reforço do Proeis e o apoio para a instalação de uma companhia independente da Polícia Militar no município.

No final da reunião o assunto foram as obras que faram a diferença no turismo, como a reforma da rodovia Paraty-Cunha. Durante o encontro, foi solicitado ao Convention que sejam feitas sugestões para que possamos agregar aos protocolos para essa nova etapa de reabertura gradual para o turismo.

Também foi sugerido por Vidal um grupo técnico para avaliar ajustes no nosso calendário e sinalizar datas indicativas para a retomada dos seus eventos, a partir do momento em que nós tivermos 100% da nossa população adulta completamente imunizada. “Bons ventos para o turismo em Paraty!” Finalizou Vidal