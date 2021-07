Obras de revitalização e pavimentação da Paraty-Cunha - Divulgação

Obras de revitalização e pavimentação da Paraty-CunhaDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 30/06/2021 21:53

O Prefeito Luciano Vidal esteve no trecho da Rj 165, estrada Paraty – Cunha para vistoriar a obra de revitalização e pavimentação asfáltica da rodovia. O Prefeito na ocasião fez um comunicado importante a toda população paratyense, a Prefeitura de Paraty conseguiu a segunda licença do meio do trecho junto com o INEA e junto com o DER.

Nessa quinta-feira acontecerá uma outra reunião da Prefeitura de Paraty com o Departamento de Estrada e Rodagem, ICMbio e o INEA para resolver o trecho que pega um quilômetro e trezentos metros do Parque Nacional da Serra da Bocaina, ai será cumprida toda a parte de licenciamento, mas que fique claro que o trecho do perímetro aqui entre o trevo de Paraty até a divisa do parque já está liberado para realizar toda obra que for necessária.

"Quero aqui agradecer o compromisso do Governador Claudio Castro, com a nossa cidade, ao nosso presidente do DER, ao nosso secretário do Meio Ambiente ao nosso presidente do INEA e o Superintendente regional da Bahia da Ilha Grande que tem nos ajudado muito tanto na solução do licenciamento ambiental dessa estrada quanto na resolução e na realização dessa obra tão importante para o nosso município” concluiu o Prefeito Vidal.