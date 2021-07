Café da manhã com os pescadores - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 30/06/2021 21:03

No Dia do Pescador a prefeitura organizou em parceria com a Câmara uma homenagem especial aos pescadores da cidade no Mercado de Peixe da Ilha das Cobras com a participação da população também. “O sentimento foi de gratidão e alegria por poder participar deste momento especial em que renovamos nosso compromisso com esse setor econômico tão importante da nossa cidade.” Afirmou o Prefeito Luciano Vidal