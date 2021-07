Paulino, Secretário de Turismo em busca de recursos - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 01/07/2021 17:16

Nesta quarta feira, 30, o Secretário de Turismo Marcos Paulo (Paulino) esteve na Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro para um encontro com o Subsecretário de Grandes Eventos, Marcelo Monfort e o Assessor Especial da SECTUR, Lucio Farias, em busca de recursos para os eventos do próximo ano.