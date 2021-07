Prefeitura de Paraty Comunica - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 03/07/2021 19:19

A Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, na próxima semana, entre os dias 5 e 9 de julho, haverá apenas a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 no município.

A Prefeitura aguarda a chegada de mais doses das vacinas, que são distribuídas pelos governos federal e estadual, para retomar a vacinação por faixa etária. Lembrando que, até a data de hoje, 02 de julho, já foram imunizados com a primeira dose todos os paratienses com 36 anos ou mais e todo o público-alvo prioritário, o que inclui indígenas, quilombolas, profissionais de saúde, professores, profissionais da área de segurança pública e moradores com comorbidades.

Com isso, Paraty está à frente no calendário de imunização em relação a todas as cidades da região e a capitais.

A Secretaria Municipal de Saúde reitera que a aplicação da segunda dose da vacina é essencial para complementar a imunização contra a Covid-19. Por isso, é preciso ficar atento à carteira de vacinação e à data prevista para a dose de reforço.