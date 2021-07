Tráfico de drogas e porte Ilegal de arma de fogo - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 03/07/2021 21:26

Após informações internas acerca de elementos traficando no Bairro Vila Oratória , local sob domínio do Terceiro Comando, foi feito contato com comandante de Cia que de imediato mandou as mesmas apurar o fato. As Guarnições procederam ao local logrando êxito em abordar os dois traficantes em posse de uma arma calibre 38 com munição e 314 papelotes de cocaína além de uma balança de precisão, sendo que uma portava a arma e o outro as drogas. As Guarnições procederam a 167 DP para medidas Cabíveis.