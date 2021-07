Terceira edição do "Domingo na Praça" traz novidades para quem gosta de cultura e esporte - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 10:56 | Atualizado 05/07/2021 10:58

Maricá - O "Domingo na Praça", da Prefeitura de Itaboraí, que tem como palco principal a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, teve sua terceira edição realizada neste domingo (04/07) e segue reunindo famílias de diversos bairros, com objetivo de proporcionar lazer e entretenimento ao ar livre para os itaboraienses. Vale destacar que o evento segue as normas sanitárias para controle e combate da Covid-19, com distribuição de álcool em gel e máscaras de proteção facial, além de ser realizado em local aberto.



O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, falou sobre a organização do evento que envolve diversas secretarias municipais em um só propósito: elevar a qualidade de vida da população. "O "Domingo na Praça" foi uma ideia da própria população que desde o início do nosso mandato, cobrava um espaço coletivo de lazer e prática esportiva, onde toda a família pudesse participar. Dessa forma nasceu esse evento, pensado com todo o cuidado para agradar todos os gostos. Temos música, esporte, cultura e brincadeiras em um único lugar e é satisfatório demais ver a alegria e entusiasmo da população. Parabéns a todos os envolvidos na organização e principalmente ao itaboraiense que abraçou a ideia e faz um evento lindo junto com a gente", expressou o chefe do Executivo.



Além da programação já anunciada, que conta com atrações musicais, feira de artesanato com 12 barracas, práticas esportivas como o crossfit, o famoso futmesa e as atividades culturais, desta vez o evento contou com novidades. O parkour e o slackline animaram quem curte esses esportes pouco praticados na cidade. Responsável pelo slackline e praticante de parkour há 10 anos, Lucas Santana, morador de Jardim Imperial, contou que levou o esporte para o "Domingo na Praça" a convite da Secretaria de Esporte e Lazer.



"Já pratico o parkour há 10 anos e o slackline há seis e hoje a gente tá aqui trazendo esses esportes que são muito importantes e é bom que a população conheça mais essas práticas que auxiliam muito em nosso condicionamento físico", explicou Lucas.



A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres também apresentou novidades para a população presente. A sala de audiovisual da Casa apresentou um documentário sobre a história da filha de Alberto Torres, além de um curta-metragem sobre os oleiros da cidade.



O professor de artes, Luiz André, morador do bairro Quissamã, participou das atividades realizadas na Casa de Cultura e destacou a importância de conhecer a história de Itaboraí. "Essas atividades são muito importantes para que a gente desenvolva mais noção de pertencimento e conheça mais a cultura da nossa cidade. Gostei muito de ter vindo", contou André, que estava acompanhado da esposa e filha.