Por O Dia

Publicado 05/07/2021 09:10

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí anunciou que a cidade registra baixo risco de contágio de Covid-19 e avançou para a Bandeira Amarela. Com isso, está determinado o estado de flexibilização com normalização parcial no município.

Essa mudança é determinada levando em conta a taxa de ocupação de leitos, a taxa de óbitos comunicados por dia, a evolução do número de atendimentos diários na porta de entrada exclusiva do coronavírus, o percentual de testes realizados e o percentual de incidência de novos casos da doença.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, devem ser mantidos os protocolos de higiene e o uso correto de máscara de proteção facial segue obrigatório. No plano de retomada das atividades do município de Itaboraí, nessa fase está previsto que a circulação e aglomerações devem ser evitadas e os locais públicos de lazer devem ter atividades restritas ou encerradas.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti falou sobre a importância dessa fase em que Itaboraí se encontra e reforçou que a luta contra a Covid-19 ainda não acabou.

“Essa semana conseguimos avançar mais um passo com a melhora dos indicadores da pandemia e chegamos na Bandeira Amarela, que é abaixo de 2. A colaboração da população foi importante para esse respiro que a cidade ganhou, mas o que vai sustentar a Bandeira Amarela são os cuidados como o uso de máscara, higiene das mãos e, principalmente, não aglomerar. A pandemia está longe de acabar”, alerta o gestor da pasta.

Já as atividades retomadas (lojas de rua, centros comerciais, feiras, comércio ambulante, atividades desportivas ao ar livre, academias e templos religiosos) estão autorizadas desde que respeitando limitações de espaço e protocolos de ambiente.

Desde o início da pandemia até esta sexta-feira, foram registrados 53.993 notificações do coronavírus no município. Outros 131 ainda estão em investigação, 791 mortes foram confirmadas e 13.955 casos descartados. Ao todo, 16.008 testaram positivos para a doença.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores Roxa (risco muito alto), Vermelho (risco alto), Laranja (risco moderado), Amarela (risco baixo) e Verde (risco muito baixo).