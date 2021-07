Na reunião, a equipe técnica do Conleste apresentou o planejamento estratégico dos próximos 18 meses - Foto: Fabiano Aquino

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:01 | Atualizado 03/07/2021 14:21

Itaboraí - Mais que um consórcio de nível estratégico, a nova diretoria voltará ações que trarão resultados positivos, concretos e de curto prazo para as 16 municípios consorciadas. Nesta sexta-feira (02/07), o prefeito de Itaboraí e presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), Marcelo Delaroli, e o novo diretor geral do Conleste, Hédio Mataruna, estiveram reunidos por toda manhã na sede do consórcio para apresentação e aprovação do cronograma de ações, metas e diretrizes para integrar e desenvolver o Leste Fluminense.

Na reunião, a equipe técnica do Conleste apresentou o planejamento estratégico dos próximos 18 meses. Baseado em cinco eixos temáticos – Investimentos, Gestão Pública, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social e Consolidação do Consórcio – foram definidos os programas e eventos que serão apresentados no próximo encontro dos 16 municípios. A meta do presidente é reestruturar o consórcio para que de fato ele sirva aos municípios, promovendo unidade, crescimento econômico e potencialize suas vocações de forma efetiva e prática!

“Acredito que seja um novo tempo para o Conleste. Queremos aproximar o consórcio dos municípios para que eles passem a ver e contar com a instituição como um meio para vencer os desafios da gestão pública. O Conleste pode ir além. Vamos focar em programas que levem benefícios para região, que tragam recursos, que abram novas frentes de investimento que gerem novos empregos e melhorias de infraestrutura”, disse Marcelo Delaroli.

Um dos benefícios apresentados foi um escritório em Brasília que oferecerá aos prefeitos do Consórcio uma estrutura física que contará com secretaria executiva, carro com motorista e um assessor que poderá acompanha-los em suas reuniões como também acompanhar processos que beneficiarão suas cidades. Dentre outros programas foi apresentada a da Escola Pública do Estado do Conleste que oferecerá cursos de formação em gestão pública para os servidores de cada município membro do Conleste. Com um espaço preparado para oferecer aulas sincronizadas, o Escola levará os principais especialistas em gestão pública do país para capacitar e inovar.

“O CONLESTE É NOSSO”. Vamos iniciar esta campanha que mostrará o quanto podemos entregar para cada município se caminharmos juntos. Nossa meta é promover este senso de pertencimento que trará força, integração e difusão de conhecimento entre os municípios. Acreditamos que através dessa unidade iremos contribuir para o crescimento de toda região, trabalhando muito, com ética e transparência”. destacou o novo diretor geral do Conleste, Hédio Maturana.

O Conleste é um consórcio público formado por 16 municípios do Leste Fluminense - São Gonçalo, Niterói, Magé, Itaboraí, Cabo Frio, Nova Friburgo, Teresópolis, Maricá, Araruama, Saquarema, Guapimirim, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Tanguá e Silva Jardim – com mais de 3,3 milhões de habitantes. Seu principal objetivo é traçar estratégias de atuação conjuntas para contribuir com o crescimento econômico, cultural e sustentável das regiões consorciadas.