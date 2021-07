O prefeito Marcelo Delaroli tem atuado constantemente no trabalho de gestão junto ao nosso gabinete e dentro das possibilidades queremos atender", afirmou o parlamentar. - Foto: Divulgação

O prefeito Marcelo Delaroli tem atuado constantemente no trabalho de gestão junto ao nosso gabinete e dentro das possibilidades queremos atender", afirmou o parlamentar. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 22:10

Maricá - O novo espaço de lazer beneficiará as famílias do BNH do bairro Esperança. Nesta quinta-feira (01/07), o prefeito de Itaboraí Marcelo Delaroli anunciou no local ao lado do deputado federal Hugo Leal a destinação de R$ 730 mil em emenda parlamentar para o início da construção na comunidade conhecida como Reta.

Com o recurso garantido, os moradores do bairro Esperança em breve poderão contar com uma infraestrutura completa de lazer, com aparelhos de ginástica e musculação, quadra poliesportiva e ciclovia. Antiga demanda dos moradores, a expectativa é que com o novo espaço físico seja possível trazer mais projetos e serviços públicos para a região.

Publicidade

Marcelo Delaroli agradeceu as emendas e destacou o empenho do deputado em atender as demandas do município.

“A gente está fazendo uma política diferente. Primeiro a gente consegue e depois anunciamos. Prometemos trabalho e vamos entregar muito trabalho. Fiz questão de agradecer o deputado e trazê-lo aqui na Reta para conferir onde será o local da praça e mostrar os desafios que ainda temos pela frente para melhorar a vida dos moradores desta região”, declarou o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

Publicidade

O deputado federal Hugo Leal destacou que sua atuação na Câmara dos Deputados tem se caracterizado por atender as demandas de Itaboraí.

“Temos certeza que esse aporte financeiro será investido para opção de lazer e esporte, que irá melhorar a qualidade de vida dos moradores. Itaboraí carece de investimentos e continuaremos atentos às demandas visando buscar atendê-las. O prefeito Marcelo Delaroli tem atuado constantemente no trabalho de gestão junto ao nosso gabinete e dentro das possibilidades queremos atender”, afirmou o parlamentar.

Publicidade

Investimentos na região

A Prefeitura de Itaboraí tem realizado várias ações para o bairro Esperança. Em maio, Marcelo Delaroli em reunião de investimentos com o deputado federal Altineu Cortes e representantes do Ministério da Educação, em Brasília, também anunciou a construção de duas novas creches para a região.

Publicidade

Serão centenas de vagas abertas, garantindo a segurança, o ensino para as crianças e a tranquilidade para os pais. As unidades abrigarão 120 crianças cada. Os recursos para a construção serão oriundos do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).