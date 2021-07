O horário de vacinação é de 8h às 16h. - Foto: Divulgação

O horário de vacinação é de 8h às 16h. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 15:59

Itaboraí - Seguindo a deliberação (nº 6/30 de junho de 2021) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Estado do Rio, as gestantes e puérperas (com e sem comorbidades), que já tenham recebido a 1ª dose da AstraZeneca deverão tomar uma dose da vacina da Pfizer após o intervalo de 12 semanas para completar o esquema vacinal.

Em Itaboraí, a vacinação deste grupo prioritário acontece no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha. O horário de vacinação é de 8h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) ressalta que as gestantes e puérperas devem apresentar prescrição ou autorização médica, comprovante de vacinação da 1ª dose e documento de identificação, além de assinar um termo de esclarecimento de intercambialidade para vacinação (disponível no link). O superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, destaca a importância da avaliação médica prévia.

“Completar a imunização é o que garante eficácia na luta coletiva de combate ao coronavírus. Para se informar melhor, procure o profissional responsável por acompanhar sua gestação ou puerpério”, explicou o superintendente.

No início do mês de maio, a Prefeitura de Itaboraí suspendeu a vacinação da AstraZeneca/Fiocruz para gestantes e puérperas contra Covid-19, acatando imediatamente a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desde a determinação, este grupo prioritário tem recebido apenas as vacinas CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac) e Pfizer.