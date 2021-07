Objetivo é minimizar transtornos provocados pelos trabalhos na Estrada União e Indústria - Divulgação/Ascom

Objetivo é minimizar transtornos provocados pelos trabalhos na Estrada União e IndústriaDivulgação/Ascom

Publicado 06/07/2021 20:33

Petrópolis - Com a chegada das obras feitas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, na Estrada União e Indústria, à rotatória do “Trevo de Bonsucesso”, em Itaipava, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes - CPTrans reforçou o efetivo de controladores e agentes de trânsito na região. A ação, realizada nesta terça-feira (6), terá continuidade. O objetivo é minimizar os transtornos provocados pelos trabalhos. A orientação é que os motoristas tentem evitar o trecho nos próximos dias.

“É uma etapa sensível da intervenção, tendo em vista que, agora, a obra está sobre o trecho da ponte e amanhã chega à rotatória que dá acesso à BR-040. Isso pode gerar mais congestionamentos neste trecho nos próximos dias. Por isso, é fundamental que os motoristas evitem esta área, optando, por exemplo, pela BR-040”, ressalta o diretor-presidente da CPTrans, que na manhã e tarde de hoje (6) coordenou as ações de organização do tráfego no trecho.

Desde o mês passado, quando a obra alcançou o trecho de Bonsucesso, a CPTrans vem direcionando o tráfego dos veículos, que seguem em direção ao distrito de Itaipava, pelo acesso à Nogueira, onde os motoristas (de veículos leves) devem seguir pela Avenida Leopoldina e Vila Epitácio e retornar para a Estrada União e Indústria. “Veículos pesados, como ônibus e caminhões, apenas, estão autorizados a trafegar pela União e Indústria até o trecho”, lembrou Moreira.

Os motoristas que seguem direção ao centro, hoje, encontraram um sistema de siga e pare, organizado a partir da rotatória de acesso à BR-040, que amanhã também recebe o trabalho de raspagem e criação de estrias longitudinais para o novo asfalto.