Diferentes tipos de drogas estavam enterradas na Praia dos Anjos, segundo a polícia - Foto: Divulgação

Publicado 15/07/2021 22:30

ARRAIAL DO CABO – Uma ação da Polícia Militar apreendeu nesta quinta-feira (15), diferentes tipos de drogas que estavam enterradas em um saco plástico, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, o material foi encontrado após um suspeito ser abordado por policiais e confessar participação no tráfico local.

Ainda segundo a PM, os agentes desconfiaram do jovem após perceberem uma movimentação suspeita na Praça do Cova, área conhecida pelo tráfico de entorpecentes. Os policiais então foram até o rapaz, e durante a abordagem, ele levou os policiais até a praia, que fica próxima, e indicou o local de esconderijo das drogas.

Ao todo, foram apreendidos 78 tabletes de maconha, 41 pinos de cocaína, 40 tubos de skank, e ainda R$ 145, que seriam provenientes da venda de entorpecentes. O jovem recebeu voz de prisão e foi levado com o material apreendido para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado. O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.