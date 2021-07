Projeto contou com a participação de diversos adolescentes com idades entre 14 e 16 anos - Foto: Divulgação

“A Baliza é Tua”, idealizada pelo ex-goleiro do Vasco e da seleção brasileira, Helton Arruda, que atualmente mora na Europa. Durante a iniciativa, jovens que sonham em seguir carreira no futebol tiveram a oportunidade de obter conhecimento por meio de atividades físicas, lúdicas e específicas para goleiros, através de ex-atletas profissionais do esporte. ARRAIAL DO CABO – Dois adolescentes de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, participaram do projeto, idealizada pelo ex-goleiro do Vasco e da seleção brasileira,que atualmente mora na Europa. Durante a iniciativa, jovens que sonham em seguir carreira no futebol tiveram a oportunidade de obter conhecimento por meio de atividades físicas, lúdicas e específicas para goleiros, através de ex-atletas profissionais do esporte.



O evento foi realizado no último domingo (11), em um campo de futebol, em Rio Bonito , na Região Metropolitana, e contou com a participação de diversos adolescentes com idades entre 14 e 16 anos. Segundo a organização, o projeto acontece desde 2011 em Portugal, e esta foi a primeira vez que os treinamentos aconteceram no Brasil.

Aluno da Escola de Futebol do Cruzeiro de Arraial do Cabo, o adolescente João Emanoel da Silveira Silvano, de 13 anos, falou sobre a importância do laboratório. “Foi muito importante para mim, porque eu aprendi muito e evolui muito. Aprendi algumas técnicas que eu não sabia, estou muito feliz por ter participado”, disse o adolescente, que participou da imersão ao lado do conterrâneo Guilherme Magalhães, de 16 anos.



O projeto aconteceu durante todo o dia, das 8h às 17h, e teve ainda a participação do ex-goleiro do Fluminense e coordenador da ABT, Leonardo Amorim, além de treinadores de goleiros do Fluminense, como o Josmiro Goes e Rodrigo Pinheiro, além do treinador de goleiros do Flamengo, Thiago Eller. A iniciativa teve apoio da Prefeitura de Rio Bonito, através da Secretaria Municipal de Esporte.

À esquerda, Guilherme Magalhães e João Emanoel Silvano; à direita, treinador esportivo Zulmar Massa e João Emanoel Silvano Fotos: Divulgação